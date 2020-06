Brasile: coronavirus, stato di San Paolo seconda regione al mondo per numero di contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il sindaco della città di San Paolo Bruno Covas, ha annunciato che l'ospedale da campo di Pacaembu sarà chiuso da oggi, 29 giugno. I tassi di occupazione dei letti in terapia intensiva sono del 67,2 per cento nell'area metropolitana di San Paolo e del 65,3 per cento nello stato. Il numero di pazienti ricoverati è 14.113, con 8.387 nei reparti di degenza e 5.726 nelle unità di terapia intensiva. "Dal primo giugno, il tasso di occupazione dei letti negli ospedali da campo e nei reparti è calato nella capitale. Negli ultimi dieci giorni, ci siamo attestati sotto il 50 per cento, il che ci dà la tranquillità di chiudere l'ospedale da campo di Pacaembu. Abbiamo 900 posti letto nell'ospedale da campo di Anhembi, che possono essere utilizzati. Ci sono 900 letti che oggi non vengono utilizzati, ma possono essere utilizzati in qualsiasi momento", ha affermato Covas. (segue) (Brb)