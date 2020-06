Brasile: coronavirus, stato di San Paolo seconda regione al mondo per numero di contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente in Brasile, secondo al mondo per numero assoluto di contagi e decessi dopo gli Stati Uniti, il numero complessivo di infettati dal nuovo coronavirus è salito ad almeno 1.344.143 casi e sono 57.622 i morti per patologie riconducibili alla Covid-19. Lo rivela il ministero della Salute del Brasile rendendo nodo che il tasso di mortalità è del 27,4 per cento, il tasso di letalità del 4,3 per cento. Secondo stato del paese dopo San Paolo è quello di Rio de Janeiro con 9.819 morti e 111.298 casi, seguito da Cearà con 5.990 morti e 107.568 casi confermati e Parà con 4.845 decessi e 100.443 casi confermati. (segue) (Brb)