Portogallo: ministro Economia, "discriminatorio" che Regno Unito chiuda frontiere al paese

- Escludere il Portogallo, rispetto ad altri paesi europei che hanno livelli di contagi da Covid-19 più elevati, dall'abolizione delle restrizioni di viaggio verso il Regno Unito sarebbe "una discriminazione senza senso". Lo ha affermato oggi il ministro dell'Economia portoghese, Pedro Siza Vieira, nel corso di un'intervista televisiva a "Tvi" nel commentare la probabile decisione del governo britannico che, secondo indiscrezioni, dovrebbe rendere noto oggi a quali paesi saranno riaperte le frontiere a partire del 6 luglio e tra i quali non figurerebbe il paese lusitano. "Fortunatamente stiamo adottando un altro approccio a questo problema in relazione ad altri paesi e ad altri mercati importanti come il mercato tedesco", ha spiegato il ministro. Il mercato britannico è stato il più importante per il settore turistico portoghese nel 2019 con più di 2,1 milioni di visitatori. (Spm)