Fase 3: Pella (FI), affrontare in maniera organica il Pnr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che finalmente il Dpcm sul rinvio delle scadenze fiscali al 20 luglio ha visto la luce, continuiamo a porre al governo una questione di carenza di organicità rispetto alla messa a sistema di tutti gli strumenti finanziari ed economici a disposizione e una tendenza continua a procrastinare le decisioni chiave quando invece ben sappiamo che il fattore tempo è una variabile determinante. Così in una nota Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione bicamerale per le questioni regionali. “Dobbiamo poter disporre della fotografia dello stato dell'arte e ragionare in maniera coerente, in Parlamento e non certamente in sedi occasionali, rispetto all'opportunità dell'utilizzo degli strumenti, nazionali ed europei, e soprattutto rispetto alla costruzione di un piano d'azione strategico per il paese a tutto tondo”, ha detto, sottolineando che Forza Italia, grazie al “costante e autorevole impegno del presidente Berlusconi e del vicepresidente Tajani, ha fatto un grosso lavoro a Bruxelles per la costituzione del pacchetto europeo che andrà utilizzato e incardinato nel Piano nazionale delle riforme e nella legge di bilancio la cui discussione e approvazione si devono anticipare all'estate”. Non è accettabile, ha continuato, che ci venga richiesto un nuovo ulteriore scostamento di bilancio nel mese di luglio, senza queste condizioni. “Stiamo navigando a vista non più rispetto all'andamento della emergenza sanitaria, per fortuna, ma, in misura molto maggiore, a causa di continui cambi di rotta e mancanza di una visione per il paese”, ha concluso. (Com)