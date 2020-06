Speciale infrastrutture: Arabia Saudita, aeroporto di Gedda inizia il servizio automatico di treni gratuiti all'interno del terminal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione dell'aeroporto internazionale King Abdulaziz ha iniziato il servizio di treni gratuiti per il trasporto di passeggeri all'interno del suo nuovo Terminal uno. Il servizio di treni automatici nazionali trasporterà i passeggeri internazionali in arrivo e in partenza dalla zona check-in alla zona lounge viaggi internazionali e viceversa. Questo servizio è il primo del suo genere negli aeroporti del Regno, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa saudita “Spa”. (Res)