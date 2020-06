Speciale infrastrutture: emiratina Imperial Capital Investments in lizza per l’acquisizione dell’indiana Jet Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiratina Imperial Capital Investments è stata selezionata tra le società in lizza per l’acquisizione dell’indiana Jet Airways. Quest’ultima, compagnia aerea per il trasporto merci, ha smesso di operare nell’aprile 2018 dopo che un consorzio guidato dalla Banca centrale indiana si è rifiutato di continuare a sovvenzionarla. "Presenteremo i nostri documenti finali entro la metà di luglio. Ma potrebbero essere necessari un paio di giorni in più a causa dell'estensione del blocco per il contenimento della pandemia di coronavirus in India. Quindi, potrebbero esserci difficoltà nel viaggiare e abbiamo bisogno di alcune persone chiave dalla nostra parte per viaggiare all'interno e in India per concludere i documenti finali", ha dichiarato Biraja Jena, presidente di Imperial Capital Investments, in una nota. Attualmente, quattro società sono state selezionate per l'offerta di Jet Airways. (Res)