Cinema: Lillo a Ischia film festival con "Dna", con Greg stiamo scrivendo secondo film (2)

- Dopo il premio alla carriera a Sergio Rubini nella serata inaugurale dell'Ischia film festival, martedì 30 luglio sono attesi al Castello aragonese Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura, Elvis Esposito e Francesco Serpico, "stelle" del cast della serie tv "L'Amica geniale. Storia del nuovo cognome" di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher, che tornano sull'isola d'Ischia dopo avervi girato alcune puntate della seconda stagione. Si parlerà anche delle ricadute positive sul turismo del successo planetario della serie. La rassegna cinematografica diretta da Michelangelo Messina, da sempre incentrata sul legame tra cinema e territorio, si svolgerà in versione ibrida fino al 4 luglio. Sul portale www.ischiafilmfestivalonline.it ogni giorno saranno visibili le opere in concorso. Il 30 giugno sarà possibile assistere alla proiezione dei lungometraggi in concorso "Eastern" di Piotr Adamski e "Effetto Domino" di Alessandro Rossetto; da non perdere anche "Compagni di Viaggio" di Sara De Martino e "Schiavonea" di Natalino Zangaro (Sezione Location Negata). Interessanti anche "Ape Regina" di Nicola Sorcinelli, "Dreamless sleep" di Foad Asati e "Weekend" di Ario Motovaghe (Sezione Cortometraggi); "Song Sparrow" di Farzaneh Omidvarnia, (Sezione Animazione), "Zavera" di Andrei Gruzsniczki e "La preghiera" di Kazuya Ashizawa (Sezione Fuori Concorso). (Ren)