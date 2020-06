Reddito cittadinanza: Mulè (FI), fallimento cui si aggiunge beffa navigator, vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, parla di "uno scandalo nello scandalo. Al fallimento del reddito di cittadinanza - continua il parlamentare in una nota - si aggiunge la beffa dei navigator, una figura professionale fantasma che da contratto percepisce uno stipendio di 27.339 euro lordi all'anno, cifra che al netto dell'Irpef si aggira intorno ai 20.000 euro: circa 1.700 euro netti al mese". Per l'esponente di FI, "è qui lo scandalo, siccome il contratto è inquadrato come co.co.co (contratto di collaborazione coordinata) i 3.000 navigator hanno potuto fare anche la domanda per i 600 euro, percependo durante il lockdown più dello stipendio dovuto per non lavorare. Un insulto ai tanti italiani in ginocchio che da marzo non hanno ancora visto la Cassa integrazione o agli autonomi - conclude Mulè - che non sanno più come mettere insieme il pranzo con la cena. Vergogna". (Com)