Mes: Pisapia, da Ue 37 miliardi per sanità, non sprechiamo occasione

- "Basta rinvii, l'Europa ci mette a disposizione per la sanità 37 miliardi. Non prenderli sarebbe sprecare un'occasione per tutelare la salute di tutti i cittadini. Servono per ammodernare la sanità pubblica su tutto il territorio nazionale dando più forza alle strutture ospedaliere e ai presidi territoriali. È una scelta ineludibile dopo quello che è successo e sta ancora succedendo. I soldi sono disponibili da dopodomani: utilizziamoli per il nostro Paese". Lo scrive sul suo profilo social l'europarlamentare del Partito democratico, Giuliano Pisapia, commentando la notizia dei 37 miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa per la sanità pubblica.(Com)