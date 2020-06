Brasile: Banca centrale riduce stima crescita Pil 2020 a - 6,54 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto della crisi sanitaria sulle prospettive economiche brasiliane è stato fotografato da diversi osservatori nazionali e internazionali. La Banca centrale del Brasile ha lo scorso 25 giugno rivisto al ribasso la previsione di performance dell'economia del paese, stimando a fine 2020 una contrazione del Pil pari al 6,4 per cento. Nella precedente stima, diffusa alla fine di marzo la Banca centrale prevedeva una sostanziale stagnazione economica. Tuttavia, l'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia ha causato un pesante peggioramento del quadro. "La proiezione per il Pil annuale prevede che la riduzione nel secondo trimestre sarà la più grande osservata dal 1996, l'inizio dell'attuale sistema dei conti trimestrali da parte dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica", ha affermato la Bc in una nota, aggiungendo che c'è da aspettarsi che "la contrazione del Pil nel secondo trimestre sia seguita da una graduale ripresa negli ultimi due trimestri dell'anno". (segue) (Brb)