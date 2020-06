Brasile: Banca centrale riduce stima crescita Pil 2020 a - 6,54 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Banca mondiale l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus, costerà all'economia del Brasile una flessione del Pil pari all'8 per cento nel 2020. Pessimista anche la previsione della banca d'affari statunitense Goldman Sachs che ha rivisto al ribasso la proiezione del Pil del Brasile nel 2020, prevedendo una contrazione del 7,4 per cento quest'anno. In particolare secondo Goldman Sachs il Pil brasiliano dovrebbe ridursi del 14,2 per cento nel primo semestre, per poi recuperare del 7,7 per cento nel secondo. (Brb)