Decreto Semplificazioni: De Petris (Leu), no a sanatorie

- La senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, afferma che "se dovessero essere confermate le indiscrezioni che circolano sui contenuti del dl Semplificazioni si tratterebbe di un testo per molti versi inaccettabile". Secondo De Petris, "è urgentissimo semplificare tutto ciò che agevola la riconversione ecologica, il passaggio alle energie rinnovabili, l'economia circolare. Dietro l'alibi della semplificazione, però, non possono nascondersi passi indietro sulla tutela dell'ambiente, deregolamentazioni sul consumo di suolo o ennesime sanatorie. Va benissimo tutto ciò che semplifica la vita dei cittadini e che elimina lacci burocratici che ostacolano senza alcun motivo l'operato delle aziende. Va invece malissimo tutto quel che implica sanatorie di fatto o mani libere sul territorio", conclude la presidente De Petris. (com)