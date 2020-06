© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti proseguono nel loro impegno volto a rafforzare la cooperazione internazionale, dopo aver già fornito aiuti ad oltre 1 milione di operatori sanitari in tutto il mondo, con oltre mille tonnellate di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e aiuti medici e alimentari nella lotta contro la pandemia di Covid-19. In foto l'arrivo di forniture dagli Emirati in Tailandia. (Res)