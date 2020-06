Germania: direttore servizi segreti interni, estrema destra maggiore minaccia a sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni della Germania, sta attualmente valutando “l'estremismo e il terrorismo di destra come la maggiore minaccia alla sicurezza” del paese. È quanto dichiarato oggi dal direttore del BfV, Thomas Haldenwang, nel corso di un'audizione al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di intelligence (Pkgr). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Haldenwang ha inoltre affermato che “una maggiore preparazione alla violenza” è stata riscontrata in tutti i settori dell'estremismo in Germania. Per esempio, la sinistra radicale ha acquisito “una nuova qualità nei reati violenti” contro le persone. (Geb)