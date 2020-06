Speciale scuola: da conferenza unificata via libera a linea guida, Boccia soddisfatto per accordo Regioni-enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime "grande soddisfazione" il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della seduta straordinaria della Conferenza Unificata che ha espresso parere favorevole alle linee guida relative al Piano Scuola 2020/2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. La conferenza - si legge in una nota - è stata presieduta dal ministro Boccia, con presente presso la sede del Dipartimento Affari regionali la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il sottosegretario all'ambiente, Roberto Morassut; collegati in videoconferenza la viceministra dell'istruzione, Anna Ascani, il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, i presidenti di Regione, il presidente Anci, Antonio Decaro, il presidente UPI, Michele De Pascale, i sottosegretari e viceministri competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno. Per Boccia "anche in questa occasione la leale e forte collaborazione fra governo, Regioni ed enti locali ha dato un risultato positivo, come accaduto per altri nevralgici settori (commercio, trasporto pubblico locale, servizi alla persona e industria)", dichiara il ministro. (Com)