Speciale scuola: Fontana e Rizzoli, governo ha accettato richieste Regioni, accordo chiuso

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro, Melania Rizzoli, in una nota commentano il piano scuola. "Il governo ha accettato tutte le richieste delle Regioni per chiudere l'accordo sul piano scuola. Il ministro Azzolina ha anche annunciato di aver ottenuto un altro miliardo di euro oltre quello già previsto dal cosiddetto decreto 'rilancio', dopo un vertice di stamattina con il presidente Conte e con il ministro Gualtieri", spiegano i due esponenti della giunta lombarda. "La Conferenza delle Regioni - osserva Rizzoli - ha posto tre questioni pregiudiziali: la necessità di prevedere risorse adeguate per poter realizzare le soluzioni organizzative e didattiche previste dal piano; la definizione dell'organico necessario per applicare le prescrizioni del documento ministeriale; il trasporto pubblico, che richiederà sia un'adeguata capacità economica sia una grande attitudine organizzativa. Su quest'ultimo punto purtroppo, rispetto ai primi due si continuano ad avere dubbi". (com)