Giappone: il declino di Abe rischia di aprire una fase di profonda instabilità

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, si avvicina al termine della sua lunga stagione di capo del governo in una condizione di debolezza senza precedenti, che contribuisce ad alimentare le tensioni tra le diverse anime del Partito liberaldemocratico giapponese (Ldp) e rischia di aprire in quel paese una fase di profonda instabilità politica. Per anni Abe ha perseguito ambiziosi piani tesi a ritagliarsi una posizione di massimo rilievo nella storia politica contemporanea del suo paese. Abe passerà effettivamente alla storia come il capo di governo giapponese politicamente più longevo dal secondo dopoguerra, ma sembra destinato a non spezzare la tradizione di scarso decisionismo che il rigidissimo ordinamento costituzionale giapponese ha imposto anche ai suoi precedessori. Sul fronte diplomatico, Abe ha lavorato a lungo per una storica distensione con Russia e Cina, ma si è dovuto piegare ad un contesto globale sempre più turbolento, segnato dallo scontro strategico tra Pechino e gli Stati Uniti. Sul fronte interno, una serie di scandali corruttivi che hanno lambito l'Ldp – da ultimo il recente arresto dell’ex ministro della Giustizia Katsuyuki Kawai, accusato di compravendita di voti in favore della moglie – ha progressivamente eroso la fiducia di cui il primo ministro godeva tra i suoi concittadini e fatto tramontare i piani di riforma della Costituzione post-bellica. Il colpo decisivo al consenso goduto dal premier conservatore è giunto dalla pandemia di coronavirus e dall’insoddisfazione dei giapponesi per la risposta a tratti caotica dell’esecutivo all’emergenza, che pure è stata gestita efficacemente sul fronte sanitario. Abe si presenta così indebolito all’ineluttabile appuntamento del cambio di testimone generazionale, e apparentemente incapace di garantire la coesione tra le diverse anime e personalità del partito di cui è presidente. La stampa giapponese segnala crescenti fibrillazioni ai vertici dell’Ldp, che potrebbero culminare in elezioni anticipate il prossimo autunno, e innescare una stagione di instabilità segnata dall’irruzione del populismo nel tradizionalmente letargico panorama politico giapponese. (segue) (Git)