Giappone: il declino di Abe rischia di aprire una fase di profonda instabilità (2)

- Shinzo Abe è già oggi il primo ministro più longevo nella storia democratica del suo paese: dopo una prima, breve parentesi a cavallo tra il 2006 e il 2007, Abe si è mantenuto ininterrottamente alla guida del Giappone dal 26 dicembre 2012, anche tramite una serie di rimpasti ed elezioni anticipate indette di volta in volta per consolidare la sua presa sui mutevoli equilibri dell’arco parlamentare giapponese. La stabilità politica garantita dal primo ministro conservatore è coincisa con un periodo di moderata crescita economica e di accresciuta centralità di Tokyo sul palcoscenico internazionale, anche tramite il progressivo superamento del pacifismo costituzionale che ha limitato per decenni la politica estera giapponese al solo esercizio del cosiddetto “Soft Power”. Negli anni Abe ha dovuto fare i conti con diversi scandali corruttivi che però non hanno mai intaccato la tenuta del suo esecutivo, causando ricadute soltanto temporanee alla fiducia goduta dal premier in carica. La pandemia di coronavirus ha però colpito la società giapponese nelle sue sicurezze economiche più basilari e profonde, causando al leader conservatore un danno di reputazione e di fiducia apparentemente insanabile. Il mandato di presidente del Partito liberaldemocratico di Abe scade tra soli 15 mesi e, con la fiducia nel premier ai minimi storici, diversi politici dell’Ldp scalpitano per assicurarsi una posizione di centralità in un ormai prossimo futuro post-Abe. (segue) (Git)