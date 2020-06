Giappone: il declino di Abe rischia di aprire una fase di profonda instabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio curato da “Nikkei”, la già scarsa fiducia goduta dall’esecutivo giapponese in carica è crollata di altri 11 punti a giugno, attestandosi al 38 per cento, vicina ai minimi di dicembre 2012. Per anni il primo ministro Abe ha posto il rilancio economico del Giappone al centro della sua agenda domestica, proponendo le proprie ricette di stimolo e riforma (“Abenomics”) come soluzione a quasi tre decenni di crisi deflattiva. Le durissime ricadute economiche globali della pandemia non hanno però risparmiato il Giappone, dove già covava lo scontento per l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) varata dal governo conservatore lo scorso ottobre. La vulnerabilità di Abe ha dato il via ad un repentino riposizionamento di figure di spicco interne all’Ldp, ai danni di alleati di lungo corso del primo ministro. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa giapponese, il 10 giugno il vicepremier e ministro delle Finanze Taro Aso ha personalmente avvertito Abe che all’interno del partito cresce lo scontento nei confronti di Fumio Kishida, ex ministro degli Esteri e capo del potente Consiglio per la ricerca politica dell’Ldp, che Abe avrebbe scelto come suo successore alla presidenza del partito. (segue) (Git)