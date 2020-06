Giappone: il declino di Abe rischia di aprire una fase di profonda instabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni che animano l’Ldp sono deflagrate pubblicamente nelle scorse settimane, quando una proposta avanzata dallo stesso Kishida per concedere un sussidio di 300 mila yen (circa 2.800 dollari) ad alcune famiglie giapponesi ha perso il sostegno del suo stesso partito, dopo aver subito contestazioni da parte di diversi segmenti dell’opinione pubblica e dello stesso fronte conservatore. Abe e Kishida hanno fatto entrambi il loro debutto sul palcoscenico della politica giapponese nel 1993. Da allora i due politici sono sempre stati alleati, anche se Kishida ha mantenuto un profilo più defilato. Nei mesi scorsi Abe avrebbe esortato più volte il suo alleato a “esibire maggiore spirito combattivo” per assicurarsi la presidenza dell’Ldp alle prossime elezioni. Kishida, dal canto proprio, pare consapevole dell’influenza sempre minore esercitata da Abe sul partito, ed ha reagito con le prime contromisure: lo scorso maggio, ad esempio, ha chiesto ad un altro peso massimo del partito, Akira Amari, di guidare un nuovo organismo incaricato di definire una visione nazionale post-pandemia. Amari non è personalmente vicino ad Abe, ma lo ha sostenuto indirettamente, come esponente di spicco della corrente guidata da Aso. Appare evidente che Kishida sta tentando di presentare una propria visione politica e amministrativa, e di consolidare attorno ad essa le molteplici correnti della galassia conservatrice. Tale sforzo si scontra però col caos che pare ormai regnare all’interno dell’Ldp, storica formazione politica che ha governato il Giappone quasi ininterrottamente dal Secondo dopoguerra, ad eccezione di una breve parentesi tra il 2008 e il 2012. Secondo il quotidiano “Nikkei”, Abe non sarebbe più in grado di garantire a Kishida nemmeno il sostegno della propria corrente personale, “Hosoda”. (segue) (Git)