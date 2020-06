Giappone: il declino di Abe rischia di aprire una fase di profonda instabilità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale, la corsa alla presidenza dell’Ldp potrebbe anzi culminare in un caotico scontro di potere tra sette o otto candidati, esponenti di diverse fazioni: lo stesso primo ministro avrebbe confessato ai suoi collaboratori di ritenere ormai impossibile un trasferimento di carica ordinato a Kishida. I sommovimenti interni al partito segnano uno spartiacque nella politica giapponese contemporanea: l’ufficio del primo ministro giapponese pare avere ormai perso lo status di attore politico dominante che aveva detenuto per anni grazie alla popolarità goduta da Abe, anche tramite la capacità di quest’ultimo di raccogliere un consenso trasversale alle diverse componenti generazionali della società giapponese. Persino l’amicizia con il presidente Usa Donald Trump, che Abe aveva saputo trasformare in un asset sul fronte del consenso domestico, sta diventando un fattore di debolezza: sia per la distanza forzata tra i due leader, a causa della Covid-19, sia per il crollo di popolarità dello stesso Trump, e la pessima immagine del presidente Usa trasmessa dalla stampa internazionale dopo la crisi pandemica e le violente proteste contro il razzismo in corso negli Stati Uniti. (segue) (Git)