Giappone: il declino di Abe rischia di aprire una fase di profonda instabilità (6)

- In un contesto di incertezza pressoché totale in merito allo scenario politico giapponese post-Abe, si moltiplicano indiscrezioni riguardo l’intenzione del premier di tentare ancora una volta la carta delle elezioni anticipate, sciogliendo la Camera bassa il prossimo autunno. Lo stesso vicepremier Aso avrebbe sollecitato Abe a procedere senza tentennamenti in tal senso: secondo Aso, l’Ldp dovrebbe approfittare dell’assenza ancora sostanziale di una proposta di governo alternativa per ricompattare il partito, anche a costo di perdere seggi in parlamento. L’Autunno si preannuncia in ogni caso uno snodo cruciale per la politica giapponese: proprio in quei mesi dovrebbe giungere la decisione definitiva in merito alle Olimpiadi estive di Tokyo, originariamente in programma quest’anno, ma rinviate a data da destinarsi a causa della pandemia. Anche i Giochi, che Abe aveva efficaemente promosso per anni come motore di rilancio della crescita e della centralità del Giappone nel mondo, appaiono ora agli occhi di molti giapponesi come un evento dispendioso e pericoloso, nel contesto di dissesto economico e allarme sanitario causati dal coronavirus. Un recente sondaggio condotto dall’agenzia di stampa “Kyodo” rivela che addirittura che la maggior parte dei residenti di Tokyo sono ora contrari all’organizzazione delle Olimpiadi il prossimo anno. (segue) (Git)