Giappone: il declino di Abe rischia di aprire una fase di profonda instabilità (8)

- Per il momento, Ishiba resta relativamente isolato all’interno del proprio partito; le sue idee di orientamento più marcatamente conservatore e identitario sembrano invece far presa su un segmento crescente dell’elettorato giapponese. Ishiba sta tentando di corteggiare l’attuale segretario generale dell’Ldp, Toshihiro Nikai, e le figure più giovani della formazione politica conservatrice. Altri politici conservatori puntano a ritagliare per sé stessi una posizione di prominenza nei futuri assetti del partito: l’11 giugno, ad esempio, l’ex ministro dell’Istruzione Hakubun Shimomura e l’ex ministro della Difesa Tomomi Inada – entrambi esponenti dalla corrente del premier Abe – hanno annunciato la nascita di un nuovo gruppo che si propone di discutere i futuri assetti sociali del Giappone. I due ex ministri, così come il ministro di Stato per le Politiche fiscali, Yasutoshi Nishimura, sono indicati dalla stampa giapponese come potenziali candidati alla presidenza dell’Ldp. Altri contendenti di primissimo piano sono il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi, della corrente Takeshita, e il ministro della Difesa Taro Kono, della corrente di Aso. Il disordine all’interno della storica formazione politica giapponese si accompagna ad un clima di crescente tensione e insicurezza nella società, dove aumentano i timori legati all’impiego e alla future tenuta economica di un paese sempre più anziano. Con l’indebolimento personale di Abe e l’assenza di una alternativa credibile ad un Ldp sempre meno coeso, il futuro prossimo della politica giapponese appare sempre più instabile. (Git)