﻿Speciale difesa: Tofalo su Ustica, ferita indelebile ancora aperta

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in occasione dei 40 anni dalla strage di Ustica, ha scritto: è "una ferita indelebile ancora aperta. Ricordare una delle pagine più tragiche della nostra storia vuol dire non rassegnarsi nella ricerca di una verità troppo a lungo negata. Sostenere ogni azione necessaria a fare chiarezza è un atto dovuto per il rispetto del principio della giustizia e dello Stato di diritto. Un obbligo che abbiamo nei confronti delle 81 vittime e dei loro familiari, il loro dolore è il dolore di tutto il Paese". Secondo Tofalo, "è indispensabile che le istituzioni continuino a impegnarsi per dare le risposte che gli italiani da troppo tempo attendono". (com)