Speciale difesa: Regno Unito, premier Johnson elogia contributo delle Forze armate

- Dal lavoro delle Forze armate britanniche dipende la libertà, lo stile di vita e la stessa esistenza del Regno Unito. Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson, nel suo intervento oggi per la Giornata delle Forze armate, evidenziando che il "debito" nei confronti delle Forze armate non è solo storico ma è quanto mai attualegrazie al "coraggio ed alla devozione" con cui affrontano ogni giorno il terrorismo in Medio Oriente ed al ruolo cruciale nella lotta contro il nemico "invisibile" del coronavirus. Johnson ha menzionato inoltre la capacità logistica "senza pari al mondo" dell'Esercito britannico che ha permesso l'allestimento di un grande ospedale per accogliere i pazienti colpiti dal Covid-19. Johnson ha quindi annunciato nelle prossime settimane l'inizio della prima missione operativa della portaerei Hms Regina Elisabetta: "E sapremo che, giorno e notte, all'interno del paese ed all'estero, a terra, in mare e nell'aria, persino nello spazio e online, le nostre Forze armate ci sono per noi", ha detto. (Rel)