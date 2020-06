Speciale difesa: Tofalo, a Mondragone grande impegno Esercito e Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Mondragone sta vivendo "momenti di grande tensione a causa di una nuova ondata di contagi da coronavirus. Siamo di fronte all'evidenza: l'emergenza non è finita, non ne siamo ancora usciti, per superare questa crisi c'è bisogno di rispettare le regole, di essere uniti e responsabili. Uniti si superano le crisi più difficili". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. "Le donne e gli uomini delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, stanno compiendo sforzi straordinari da mesi e in questi giorni continuano a lavorare intensamente nelle zone ancora colpite - continua -. Il ringraziamento più grande va a loro, e in modo particolare ai Carabinieri di Mondragone guidati dal Tenente Colonnello Loreto Biscardi e ai militari dell'Esercito Italiano che sono stati subito pronti ad intervenire. Siete le nostre braccia e i nostri occhi sui territori. Grazie". (com)