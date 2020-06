Milano: Polizia ricorda vicequestore Scrofani in 18° anniversario della scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella Basilica di S. Ambrogio, alla presenza dei familiari, del Prefetto e del Questore di Milano, è stata celebrata la Santa Messa in commemorazione del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Medaglia d’Oro al valor Civile, Paolo Scrofani nel 18° anniversario della scomparsa. A fine giugno 2002, in viale Giovanni da Cermenate, mentre cercava di convincere un uomo armato, barricatosi in casa, ad arrendersi, il vicequestore fu all’improvviso investito dall’esplosione causata dal gas che aveva saturato l’appartamento. (com)