Tunisia: il partito del premier Fakhfakh esprime preoccupazione per il "calo del dibattito politico”

- Il partito Ettakatol, formazione politica di centro-sinistra del capo del governo tunisino Elyes Fakhfakh, ha espresso preoccupazione per il "calo del livello del dibattito politico", in particolare in seno all'Assemblea dei rappresentanti dei cittadini (Arp), che ha portato “al decadimento della più importante istituzione rappresentativa della democrazia in Tunisia”. In una dichiarazione pubblicata al termine del suo Consiglio nazionale, Ettakatol ha invitato tutti i partiti politici e i cittadini a mostrare “moderazione e senso di responsabilità”, rispettando “la legge e tutte le procedure delle indagini giudiziarie”, respingendo “i pregiudizi” nel pieno rispetto “dell'indipendenza della magistratura”. Il partito extraparlamentare ha inoltre accolto con favore il rapporto finale e completo del lavoro dell'Istanza di verità e dignità (Ivd), chiedendo che venga accelerata la pubblicazione “dell'elenco dei martiri e dei feriti dalla rivoluzione”. Ettakatol si è peraltro detto orgoglioso della "vittoria del popolo tunisino contro l'epidemia di coronavirus", garantendo sostegno agli sforzi del governo per far fronte alla difficile situazione economica e sociale, chiedendo il perseguimento delle necessarie riforme in modo partecipativo. (Tut)