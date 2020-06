Fase 3: Camera arbitrale Milano, tribunali in ripresa, crescono del 25 per cento le controversie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pacchetto di iniziative straordinarie - in materia di arbitrato, arbitraggio e mediazione civile e commerciale - è la novità messa in campo dalla Camera Arbitrale di Milano, società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. L'obiettivo è rispondere a due centrali e attuali esigenze del mercato e del sistema Paese: da un lato, aiutare le imprese e i consumatori italiani e stranieri coinvolti in una controversia nata dagli effetti negativi del Covid-19 e, dall'altro, dare una mano al buon funzionamento del "sistema giustizia". In particolare, le misure in vigore dal 1° luglio prevedono riduzioni alle spese di avvio dei procedimenti di mediazione, accesso agevolato ai servizi, un nuovo procedimento arbitrale semplificato, che dimezza i tempi e riduce i costi rispetto al procedimento ordinario. Infine, si rilancia l'arbitraggio come soluzione ideale per ridefinire elementi essenziali del contratto diventati incerti post Covid. Il coronavirus ha infatti lasciato strascichi a livello economico e conseguenze sul piano giuridico ha alterato gli equilibri tra le parti di un contratto, creato difficoltà e rallentamento nei pagamenti, ha modificato i bisogni e le posizioni dei contraenti. In sostanza, ha determinato un aumento nella domanda di servizi di giustizia di circa il 25% -secondo le stime della Camera Arbitrale di Milano- che, quindi, in ascolto dei bisogni delle imprese e dei cittadini risponde con un insieme di misure che agevolano l'accesso ai servizi di giustizia alternativa e complementare alla giustizia ordinaria. "Il Covid -19 – ha dichiarato Stefano Azzali, direttore generale della Camera Arbitrale di Milano – è piombato nelle nostre vite e nella nostra economia con una forza dirompente imprevista ed eccezionale e come tale ha comportato conseguenze negative che si sono riversate nell'ambito della conflittualità e del contenzioso. A fronte di un'evidente esigenza di certezza e tutela del diritto e di un aumento di circa il 25 per cento delle controversie causate dal Covid secondo le nostre stime, con senso di responsabilità abbiamo deciso di rispondere alla domanda di risoluzione delle controversie con misure altrettanto straordinarie ed eccezionali". (com)