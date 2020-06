Decreto Semplificazioni: bozza, accelerazione su Pa digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali è fatto "obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile" tramite tramite Spid e Cie (Carta di identità elettronica) e tramite l'AppIo. E' quanto di legge nella bozza del decreto Semplificazioni che prevede anche il "rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la Pa" ma pure la sostituzione dell'esibizione "o la trasmissione di copia del un documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta" con la verifica "dell’identità digitale con Spid e Cie (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo)". Autocertificazioni, istanze e dichiarazioni si potranno presentare "direttamente da mobile tramite l'AppIo" e viene stabilita anche la "semplificazione per il rilascio della Cie. (segue) (Rin)