Decreto Semplificazioni: bozza, accelerazione su Pa digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pubblica amministrazione poi dovrà predisporre una "piattaforma per la notificazione digitale" dei suoi atti che "operi come strumento unico per la notifica digitale di tutti gli atti". La bozza di decreto individua quindi la necessità di semplificare "la notifica via Pec degli atti giudiziari alla Pa (al domicilio digitale iscritto nell’elenco Ipa ex art. 6-ter del Cad)". Infine il testo include "misure di semplificazione e sostegno per l’accesso dei disabili agli strumenti informatici e ai siti web". (Rin)