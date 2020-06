Molise: domani riunione del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocato dal presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi domani, martedì 30 giugno, alle ore 9:30. L'Assemblea molisana sarà chiamata ad esaminare un lungo ordine del giorno nel quale oltre ad argomenti residui delle precedenti sedute e a diversi documenti politici figurano anche molti progetti di legge fra i quali spiccano quello relativi alle "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza";"Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni";"Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cutura"; "Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno;"Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione "; "disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise". "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.". "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano". (segue) (Gru)