Molise: domani riunione del Consiglio regionale (2)

- Nel corso della riunione il Consiglio sarà chiamato anche ad esaminare le mozioni riguardanti il "Trasporto Pubblico Locale su rotaia; "Covid 19 effettuazione tamponi o test sierologici ai rappresentanti delle forze dell' ordine in servizio nel Molise - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale. Dotazione di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza" "Verifica e monitoraggio Casa Rifugio, Centri Antiviolenza (Campobasso, Isernia e Termoli) e sportelli di ascolto per l'assistenza a donne, sole e con figli minori, vittime di violenza";"Riattivazione dei contributi per l'incentivazione del turismo scolastico e sociale""Soppressione del presidio di Polizia Ferroviaria della Stazione di Campobasso. (Gru)