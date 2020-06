Speciale difesa: Algeria, due militari rimasti uccisi in esplosione bomba artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari algerini sono stati uccisi nell'esplosione di una bomba artigianale durante un'operazione di rastrellamento nelle montagne di Medea, nel centro del paese. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. "Durante un'operazione di scavo e rastrellamento effettuata da distaccamenti dell'esercito nella località di Oued El Takouk, comune di Ain Dalia, provincia di Medea, e in seguito all'esplosione di una bomba artigianale due militari sono caduti come martiri ieri sera", si legge nel comunicato. Le vittime sono il capitano Bensmail Fateh e il caporale Khaldi Zakaria. "A seguito di questo abietto atto, le unità dell'esercito hanno rafforzato le necessarie misure di sicurezza, proseguendo le operazioni di scavo e rastrellamento in quest'area", conclude il comunicato stampa. (Ala)