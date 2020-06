Speciale difesa: fazioni Gaza, primo luglio Giornata della rabbia contro piani annessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fazioni di Gaza hanno dichiarato per mercoledì, primo luglio, una Giornata della rabbia, in concomitanza con il potenziale avvio delle procedure di annessione di zone della Cisgiordania da parte di Israele. Le fazioni palestinesi nella Striscia di Gaza, controllata da Hamas, non hanno fornito ulteriori dettagli sulla giornata di protesta. Mercoledì, il primo ministro israeliano il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dovrebbe annunciare i piani per la potenziale annessione di parti della Cisgiordania in base al piano Peace to prosperity annunciato a gennaio dalla Casa bianca. Nei giorni scorsi, l'ala militare di Hamas ha avvertito che l'annessione sarebbe stata una "dichiarazione di guerra", mentre e il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Aviv Kohavi, ha indicato che la violenza in Cisgiordania potrebbe diffondersi a Gaza. (Res)