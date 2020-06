Speciale difesa: Giappone, nuova unità per la guerra elettronica nel Mar Cinese Orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di autodifesa del Giappone istituiranno una nuova unità per la guerra elettronica, incaricata di disturbare i segnali e le comunicazioni del nemico in caso di aggressioni al paese. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui nei fatti, l’unità verrà istituita con l’obiettivo di contenere le forze armate cinesi nell’area del Mar Cinese Meridionale, teatro di una contesa territoriale tra le due maggiori potenze asiatiche. Il nucleo della nuova unità, che includerà 80 specialisti in divisa, verrà stazionato presso una base delle Forze terrestri di autodifesa a Kumamoto, nel sud-ovest del paese. Nel caso di un attacco all’atollo delle Senkaku (Diaoyu in cinese), controllato dal Giappone e rivendicato dalla Cina, la nuova unità individuerebbe le frequenze adottate per le comunicazioni e dai radar dalle unità navali e aree nemiche e ne disturberebbe i segnali. La nuova unità si coordinerà con l’unità per la guerra anfibia recentemente istituita dal Giappone sul modello del Corpo dei Marine Usa, proprio per condurre operazioni belli che in teatri come il Mar Cinese Meridionale. Il Mar Cinese Orientale è emerso ormai da anni come priorità della politica di difesa giapponese: nelle ultime settimane navi e sottomarini cinesi hanno compiuto un numero record di intrusioni nelle acque attorno alle Senkaku. Le forze armate giapponesi dispongono già di una unità per la guerra elettronica, schierata sin dai tempi della Guerra fredda presso l’isola settentrionale giapponese dell’Hokkaido. (Git)