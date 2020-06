Speciale difesa: ministro tedesco in visita al comando delle forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accompagnata dai vertici della Bundeswher, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrebauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) visita il comando delle forze speciali dell'esercito (Ksk) presso Calw, in Baden-Wuerttemberg. Si tratta dell'atto che conclude l'inchiesta condotta dal gruppo di lavoro di alto livello sugli estremisti di destra nel Ksk, recentemente istituito dal ministero della Difesa tedesco e presieduto dalla stessa Kramp-Karrenbauer. Le conclusioni verranno presentate al Bundestag, con il Ksk al bivio tra riforma e scioglimento. Da anni, il reparto è infatti al centro delle polemiche per i sostenitori della destra radicale individuati nei propri ranghi. L'ultimo episodio risale al 13 maggio scorso con l'arresto di un sottufficiale del corpo che nella propria abitazione in Sassonia nascondeva armi, munizioni ed esplosivi al plastico. In parte, gli armamenti sono risultati sottratti all'arsenale del Ksk. Inoltre, nell'abitazione del sottufficiale, su cui il Servizio di controspionaggio militare (Mad) indagava da tempo per sospetto estremismo di destra, la polizia ha sequestrato oggettistica nazionalsocialista. Quello dell'infiltrazione della destra radicale è un problema che interessa la Bundeswehr nel suo complesso. Tuttavia, il caso del Ksk è di particolare rilevanza. Nel reparto militava, infatti, un ufficiale che, spacciandosi per un richiedente asilo siriano, nel 2017 pianificava un attentato in Germania. (Geb)