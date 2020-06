Speciale difesa: India, dopo lo scontro con la Cina ecco quello con l’opposizione, Modi incalzato su più fronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro fra truppe indiane e cinesi lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa tra India e Cina, è stato seguito in casa indiana dallo scontro tra governo e opposizione. Il primo ministro, Narendra Modi, benché sia ancora l’uomo forte di Nuova Delhi, con un largo seguito popolare e una maggioranza parlamentare solida, è stato chiamato a dare risposte ed è incalzato su alcune contraddizioni. La sua immagine vincente, per la prima volta, è stata scalfita. I fatti accaduti il 15 giugno nella Valle del Galwan non sono ancora del tutto chiari. Quel che è certo è che una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si sono contrapposte in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze (i soldati non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi). È certa anche la morte di 20 militari indiani, tra cui Babu. L’Esercito indiano lo ha confermato, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti, mai ammesse ufficialmente invece da Pechino. Il resto è una serie di indiscrezioni della stampa, soprattutto indiana ma anche cinese, sulle possibili vittime, sui ricoverati, su militari trattenuti e poi rilasciati. (Inn)