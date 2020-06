Speciale difesa: Libano-Italia, donazione alle Forze armate di Beirut nel quadro della missione militare bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della missione militare bilaterale Italia-Libano (Mibil), le Forze armate libanesi (Laf) hanno ricevuto una donazione italiana di apparecchiature per il rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Beirut sul profilo Twitter. La cerimonia è avvenuta presso una caserma delle Laf a Beirut alla presenza dell’ambasciatore d’Italia, Nicoletta Bombardiere. La diplomatica “ha sottolineato il valore della cooperazione bilaterale tra le forze armate che prevede l’addestramento, le attrezzature e il rafforzamento delle capacità per proteggere la sicurezza della popolazione”. Le attrezzature donate oggi hanno un valore complessivo di 500 mila euro e comprendono: anemometri; respiratori Scba; sistemi di decontaminazione e accessori per i test degli apparati respiratori a circuito chiuso. Parte dell’attrezzatura potrà essere utilizzata per il contenimento del virus Sars-CoV-2, responsabile della Covid-19. (Lib)