Somalia: Commissione elettorale, elezioni generali potranno svolgersi non prima di marzo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni generali in Somalia non potranno svolgersi nel mese di ottobre, come inizialmente ipotizzato, e si terranno non prima del marzo 2021. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione elettorale Halima Ismael Ibrahim, intervenendo oggi davanti alla Camera bassa del parlamento federale. Secondo Ibrahim, conosciuta anche con il nome di Halima Yareey, le elezioni potranno tenersi scegliendo fra due metodi: il primo prevede che gli elettori vengano registrati il giorno delle elezioni mentre votano, mentre l'altro prevede un processo di pre-registrazione nei giorni precedenti. A suo avviso, il metodo di registrazione degli elettori nel giorno delle elezioni è più semplice e richiede meno tempo e risorse. L'annuncio giunge nel pieno di uno stallo politico che da mesi vede contrapposti il governo federale di Mogadiscio e gli Stati regionali sul processo elettorale. In questo contesto, la scorsa settimana la presidenza di Mogadiscio ha annunciato che il governo somalo e i leader degli Stati regionali terranno dal 5 all’8 luglio prossimi la loro prima riunione da oltre un anno. (segue) (Res)