Somalia: Commissione elettorale, elezioni generali potranno svolgersi non prima di marzo 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa di colloqui diretti fra i vertici del governo e i rappresentanti regionali è stata sollecitata nelle ultime settimane dai partner internazionali, tra cui l’Unione europea e gli Stati Uniti, dopo che l'opposizione ha accusato la presidenza di essere responsabile del “deragliamento” degli sforzi per risolvere le numerose questioni ancora da risolvere in vista delle elezioni presidenziali in programma quest’anno ma la cui data non è stata ancora stabilita. “Il presidente Mohamed Abdullahi ‘Farmajo’ ospiterà i presidenti degli Stati membri federali e il governatore dell'amministrazione di Benadir (la regione di Mogadiscio) per deliberare su una vasta gamma di questioni significative per la Repubblica federale di Somalia. La leadership ha già tenuto una discussione virtuale questa settimana”, si legge nella dichiarazione, secondo cui la riunione riguarderà le questioni essenziali tra cui il processo elettorale, la lotta contro al Shabaab, la revisione costituzionale e il rilancio dell'economia. (segue) (Res)