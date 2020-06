Fase 3: Fontana, in Lombardia mascherina ancora obbligatoria per altri 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto, visto che i numeri stanno andando bene, di proseguire in questa direzione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando a "I discorsi del coraggio" nell'ambito della rassegna 'Direzione Nord' in corso al Palazzo delle Stelline di Milano rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto una conferma sul prolungamento di ulteriori 15 giorni dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. (Rem)