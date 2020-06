Tunisia: proteste per chiedere la pubblicazione elenco ufficiale manifestanti uccisi durante rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie delle persone uccise o rimaste ferite durante la rivolte della Primavera araba tunisina del 2011 hanno denunciato la mancata pubblicazione dell'elenco ufficiale dei loro parenti nella Gazzetta ufficiale. In una dichiarazione resa pubblica ieri e rilanciata dalla stampa tunisina, i familiari delle vittime hanno ricordato che tale elenco è stato pubblicato l'8 ottobre 2019 dal Comitato superiore per i diritti umani e le libertà fondamentali ed era stato trasmesso già nell’aprile 2018 ai presidenti della Repubblica, del governo e del Parlamento. Le famiglie delle vittime della rivoluzione hanno annunciato per oggi una manifestazione in Place de la Kasbah, nel centro di Tunisi, per richiedere l'immediata pubblicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale. In base ai nomi pubblicati dal Comitato superiore per i diritti umani e le libertà fondamentali, negli scontri del 2011 tra polizia e manifestanti 129 persone sono rimaste uccise mentre 634 ferite.(Tut)