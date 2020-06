Coronavirus: Fontana, con più autonomia risposta migliore a emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io chiedevo e gridavo da due anni più autonomia dicendo che se avessimo avuto più autonomia avremmo potuto assumere più medici e infermieri e avremmo potuto dare una risposta migliore di quella che abbiamo dato e avremmo potuto organizzarci più opportunamente. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando a “I discorsi del coraggio” in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Io ero convintoDe ne sono ancora più convinto ora che dobbiamo essere messi in condizione di decidere più in fretta, con più determinazione e con scelte compatibili con il nostro territorio", ha concluso il governatore.(Rem)