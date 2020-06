© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina al presidente emerito Giorgio Napolitano per rivolgergli gli auguri più affettuosi per il suo novantacinquesimo compleanno ed esprimergli la riconoscenza per l’opera svolta in favore della Repubblica lungo tanti anni di impegno istituzionale. E' quanto si legge in una nota del Quirinale. (Com)