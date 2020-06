Regno Unito: ministro Istruzione, multe per famiglie che impediscono ritorno a scuola a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione britannico Gavin Williamson ha dichiarato che i genitori potrebbero essere multati se non fanno tornare i propri bambini a scuola a settembre. In un intervento per l'emittente radio "Lbc", Williamson ha affermato che "il ritorno a scuola degli alunni sarà obbligatorio a meno che non ci siano ragioni concrete, o un aumento di casi di coronavirus che porti ad una quarantena locale". Il ministro dell'Istruzione ha sottolineato quanto sia necessario tornare all'istruzione obbligatoria, e ha detto che di conseguenza verranno introdotte sanzioni se ciò non viene rispettato. "A meno che non ci sia una ragione sensata, considereremo un sistema di multe nel caso in cui le famiglie non permettano ai propri bambini di tornare a scuola", ha concluso Williamson.(Rel)