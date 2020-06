Cina: inondazioni, Xi chiede a governi locali "approccio incentrato sulle persone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invitato i governi locali a compiere ogni sforzo per prevenire le catastrofi naturali scatenate dalle inondazioni e rispondere alle emergenze con un approccio incentrato sulle persone. Xi ha formulato le sue osservazioni in un incontro avvenuto ieri, 28 giugno, dando istruzioni sul controllo delle inondazioni causate dell'intensa stagione delle piogge, che sta provocando numerosi danni e vittime nella parte est e sud-occidentale del paese. Gli allarmi per le violente piogge sono stati emessi per 26 giorni consecutivi nel mese di giugno. Secondo i dati ufficiali aggiornati al 26 giugno, settimane di pioggia torrenziale e forti inondazioni hanno colpito oltre 13,7 milioni di persone in 26 regioni a livello provinciale, tra cui Guangxi, Guizhou, Guangdong, Hunan e Jiangxi, e oltre 744 mila persone sono state ricollocate. Xi ha chiesto ai governi locali e ai dipartimenti competenti di "mettere le persone e le loro vite al centro e di ricollocare adeguatamente le persone colpite dall'alluvione". Il leader cinese ha inoltre sottolineato che il paese entrerà presto nella stagione dei tifoni e che il quartier generale del controllo delle inondazioni e della siccità e altri dipartimenti correlati devono rafforzare il coordinamento e guidare i governi locali a svolgere attività di prevenzione, di risposta e di soccorso delle catastrofi naturali.(Cip)