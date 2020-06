Ungheria-Ue: ministro Giustizia, rapporto Sargentini è figlio di una "maggioranza pro-migranti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto Sargentini è stato promosso da "una maggioranza pro-migranti" in seno al Parlamento europeo. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Giustizia ungherese, Judit Varga. Per la guardasigilli ungherese, il rapporto, critico nei confronti degli attacchi allo Stato di diritto in Ungheria, è figlio di un tentativo di influenzare la politica migratoria nazionale. Varga evidenzia che oggi la Corte di giustizia dell'Unione europea ascolterà le ragioni della causa dell'Ungheria contro il rapporto. Secondo Budapest, nella sua adozione, il Parlamento Ue ha violato le regole sulle votazioni. Il rapporto Sargentini, adottato il 12 settembre 2018, è stato approvato con 448 voti a favore, 197 contrari e 48 astenuti. Varga afferma che fosse necessaria la maggioranza dei due terzi, ovvero il voto favorevole di 462 eurodeputati, ma il Parlamento Ue ha deciso che le astensioni non contassero come voti e le ha ignorate nel computo finale. (segue) (Vap)