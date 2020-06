Ungheria-Ue: ministro Giustizia, rapporto Sargentini è figlio di una "maggioranza pro-migranti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale ungherese ha approvato nell'ottobre 2018 la risoluzione che respinge il rapporto adottato dal Parlamento europeo a Strasburgo. Il documento in questione, stilato dall'eurodeputato dei Verdi Judith Sargentini, critica lo stato della democrazia in Ungheria. Come riferisce il sito di informazione "Index.hu", la risoluzione è stata approvata con 129 deputati a favore, 26 contrari e 18 astenuti. La proposta è stata sostenuta da deputati della maggioranza e da quattro ex parlamentari del partito di opposizione Jobbik. I deputati di Jobbik si sono astenuti mentre gli altri esponenti dell'opposizione hanno votato contro. La proposta, dal titolo "Tutela della sovranità e rifiuto della diffamazione dell'Ungheria", è stata presentata al Parlamento dal capogruppo parlamentare del partito di governo Fidesz Mate Kocsis. (segue) (Vap)