Ungheria-Ue: ministro Giustizia, rapporto Sargentini è figlio di una "maggioranza pro-migranti" (3)

- Nel documento approvato si afferma che la relazione redatta dall'eurodeputato Sargentini attacca le decisioni adottate sotto l'autorità del parlamento ungherese democraticamente eletto, pertanto oltrepassa le competenze dell'Ue e attacca la sovranità dell'Ungheria. La risoluzione respinge la suddetta relazione, ritenendola piena di informazioni false e afferma che l'Ungheria è sotto attacco perché non accetta gli immigrati. Il documento fa appello al governo ungherese per respingere le accuse contro Budapest e per intraprendere azioni legali contro la relazione. (Vap)